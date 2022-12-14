Москва, 14 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Несмотря на санкционную политику важно не прекращать участие ученых из России в реализации международных проектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Фото пресс-службы Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского В лаборатории

По его словам, одними из вызовов, которые потребовали от министерства особых усилий, стали трансформация системы международных отношений, переориентация внешнеэкономических, научно-образовательных потоков на восточное и южное направления.

«Что касается отношений с недружественными странами, то, конечно, работа с рядом из них затруднена по понятным причинам. Вместе с тем, несмотря на санкционную политику мы считаем важным не прекращать участие наших организаций ученых в реализации международных проектов», — сказал Фальков.

По его словам, в Европейской организации ядерных исследований в Женеве по-прежнему эффективно работают российские ученые, получая фундаментальные научные результаты и защищая научный приоритет страны.