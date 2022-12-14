Лондон, 14 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В ноябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция в Британии замедлилась до 10,7%, сообщает 14 декабря британская Национальная статистическая служба. Британские власти назвали приоритетной задачей борьбу с инфляцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Замедление связано с тем, что в стране несколько подешевел бензин. Другим фактором стало укрепление курса фунта стерлингов. Служба статистики также напоминает, что в октябре инфляция в Британии выросла до 11,1% по сравнению с прошлым годом и рост оказался с 1981 года рекордным.

Инфляционный рост наблюдался как в августе, так и в сентябре — 9,9% и 10,1%. Несмотря на нынешнее снижение темпов инфляции, она остаётся в Британии самой высокой за последние 40 лет, отмечает статистическая служба.

Оценивая эти показатели, британский министр финансов Джереми Хант объяснил происходящее «украинской проблемой». Чиновник утверждает, что европейские страны терпят экономический ущерб из-за спецоперации ВС РФ. Он заявил, что борьба с инфляцией — важнейшая задача на сегодняшний день.