Донецк, 14 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о скором принятии конституции Донецкой Народной Республики. Об этом политический деятель сообщил в интервью РИА Новости 14 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом», — заявил Пушилин.

Также врио главы ДНР отметил, что после принятия конституции станет возможным принимать основную нормативно-правовую базу и более оперативно выстраивать работу и взаимодействие между региональными органами власти.

Как передает ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин заявлял, что Украина из-за поставок западного оружия становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке.