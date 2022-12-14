Денис Пушилин сообщил о скором принятии конституции ДНР
Донецк, 14 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о скором принятии конституции Донецкой Народной Республики. Об этом политический деятель сообщил в интервью РИА Новости 14 декабря.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Флаг ДНР
«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом», — заявил Пушилин.
Также врио главы ДНР отметил, что после принятия конституции станет возможным принимать основную нормативно-правовую базу и более оперативно выстраивать работу и взаимодействие между региональными органами власти.
Как передает ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин заявлял, что Украина из-за поставок западного оружия становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке.