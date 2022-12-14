Вашингтон, 14 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией. С таким призывом к Баку в ходе брифинга обратился официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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«Закрытие Лачинского коридора имеет серьёзные гуманитарные последствия. Это отбрасывает назад мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперёд лежит через переговоры», ― подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что воздействие на гражданское население Нагорного Карабаха неприемлемо. Он указал, что Вашингтон видит сообщения о сбоях в энергетической инфраструктуре.

«Любые сбои в энергетической инфраструктуре могут спровоцировать гуманитарный кризис, особенно когда мы вступаем в зимние месяцы. Если это преднамеренно, то неприемлемо нападать на гражданское население Нагорного Карабаха», ― сказал Прайс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах, заявив, что выступают против «незаконной» добычи природных ресурсов. На следующий день на место прибыли вооружённые сотрудники полиции Азербайджана. Движение на трассе заблокировано уже более двух суток. Кроме того, Баку перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах.

Добавим, что командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведёт переговоры с заблокировавшими Лачинский коридор жителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт — Горис.