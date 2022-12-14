Вильнюс, 14 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российское посольство в Литве получило неподтвердившееся сообщение об угрозе взрыва, сообщает 14 декабря ежедневная сводка происшествий департамента полиции Литвы.

Alma Pater Российское посольство в Литве

По данным полиции, неизвестные направили 13 декабря посольству России в Вильнюсе сообщение об угрозе взрыва. Получив сигнал, полиция проверила территорию посольства. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Инцидент подтвердили в российском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России рекомендовал российским гражданам, находящимся в Перу, воздержаться от поездок по стране, посещения крупных городов, а особенно центральных районов столицы Перу города Лимы, на фоне охвативших страну массовых протестов.

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