Горловка, ДНР, 14 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины выросло до двух человек. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Увы, еще один погибший от рук украинских карателей мирный горловчанин в поселке шахты им. Румянцево», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщалось об обстреле Горловки. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра.