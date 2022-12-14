Сочи, Краснодарский край, 14 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», пассажиров перевозит комфортный низкопольный транспорт, который удобен даже для маломобильных людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM© Общественный транспорт

В декабре 2022 года автопарк Сочи пополнили 26 новых экологичных автобусов ЛИАЗ, работающих на метане. Новый транспорт оборудован видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, бескондукторной системой оплаты проезда и климатическим контролем салона. Также для удобства пассажиров установили медиапанели с названиями остановок.

При изготовлении транспорта производители учли особое пожелание сочинских заказчиков: в новых автобусах соблюдены все требования безбарьерной среды.

«Мы бы хотели, чтобы данные с датчиков пассажиропотоков в режиме реального времени поступали в наш центр организации движения», — отметил во время тест-драйва начальник гаража «СочиАвтоТранса» Максим Новиков. Оказалось, что это возможно.

На сочинские дороги новые ЛИАЗы выйдут в новом году. Их направят на наиболее загруженные маршруты Центрального района курорта. До 2025 года в Сочи поступит еще 51 современный автобус. Для этого в настоящий момент готовят необходимую инфраструктуру.

Отметим также, что в Сочи досрочно завершили работы на объектах 2022 года. Это позволило отремонтировать еще 20 улиц 2023 года. В городе уже приступили к объектам из календаря 2023 года. За 2022 год, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в Сочи отремонтировали 75 автодорог общей протяженностью более 75 км.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2020–2021 год в регионы уже поставлена 1 131 единица общественного транспорта. В этом году транспорт обновляется в девяти регионах, всего будет направлено 333 автобуса и троллейбуса. Так, новая техника уже поступила в Улан-Удэ, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Астрахань, Брянск, Новосибирск и Сочи. Всего же в 2022–2024 годах в 21 регион поступит 1 161 новых автобусов и троллейбусов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в регионы России отправят более одной тысячи единиц нового общественного транспорта. В транспорте будет всё необходимое для комфортной поездки: современные платёжные системы, места для маломобильного населения и климат-контроль.

Нацпроект призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Одна из задач нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.