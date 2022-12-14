Киев, 14 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ещё в трёх захваченных режимом Киева областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 14 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в оккупированной боевиками ВСУ части Херсонской области.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины.