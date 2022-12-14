Вашингтон, 14 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Более половины опрошенных жителей США не хотят видеть кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году. Такие данные приводит компания Redfield and Wilton Strategies, которая провела опрос общественного мнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно результатам опроса, 58% жителей США выступили против переизбрания президента Джо Байдена. Свыше 40% респондентов объяснили свое мнение возрастом президента. Только 30% респондентов поддержали переизбрание Байдена на пост главы государства.

В опросе, который проводился 5 декабря, приняли участие 1,5 тысячи человек.

Напомним, президент США Джо Байден стал первым президентом страны, который отметил свое 80-летие на посту главы государства. Ранее американский президент выразил желание участвовать в выборах главы государства в 2024 году.