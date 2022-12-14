Донецк, 14 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Боевики ВСУ подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Каштановое, Новоселовку, Майорск, Макеевку Ясиноватую. Об этом 14 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

Уточняется, что обстрел Майорска со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Также указывается, что в 07:50 бандеровцы выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 07:53 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 08:40 — шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 08:45 — три снаряда калибра 155 мм по Кировский району Донецка, а в 09:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и три снаряда калибра 122 мм по Каштановому.

Кроме того, отмечается, что в 09:40 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 09:50 — три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 09:55 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 10:00 — семь снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 10:10 — четыре снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой и пять мин калибра 120 мм по Новоселовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в размере 1,3 триллиона рублей нанесён бандеровской Украиной ущерб ДНР с 2014 года.