Москва, 14 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Сенатор Василий Иконников предложил выяснить, почему на фоне выделения из федерального бюджета денег на лечение детей с тяжелыми заболеваниями на российском телевидении регулярно появляется реклама о сборе средств, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Василий Поленов. Больная. 1886

«Если вы помните, в свое время, в 2020 году президент страны специально, чтобы решить эту проблему внес законопроект, и мы его приняли, который увеличивает НДФЛ с 13% до 15% на сверхдоходы граждан и эти сверхдоходы дополнительные направлялись именно на эти цели. Это деньги окрашенные, они направлялись в НКО «Круг добра». Смотрю бюджет, наверное, денег там нет… Нет, в 2022 году выделили 88 млрд плюс остатки с 2021 года, итого 123 млрд на 2022 год. Освоили 94, не использован остаток в 20 млрд рублей. На 2023 год запланировано уже 144 млрд. То есть деньги есть, но реклама идет», — сказал парламентарий.

Иконников попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение профильному комитету изучить эту проблему.

«Она вводит некоторое напряжение в обществе и люди не понимают, почему деньги федеральные есть, а проблема опять та же самая, собираются деньги и наверняка за этим стоят теневые структуры какие-то», — пояснил он.

Матвиенко ответила, что регулярно встречается с отцом Александром, который руководит этим фондом.

«Все заявки на обеспечение детей с орфанными заболеваниями по, естественно, медицинским заключениям в полном объеме исполняются и жалоб нет, и денег достаточно. А что касается благотворительных фондов, каких-то НКО, которые размещают на телевидении рекламу достаточно дорогую, то это другой вопрос. Он не относится к реализации поручения президента», — сказала глава Совфеда.