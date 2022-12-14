Брюссель, 14 декабря, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Эффективность противодействия ударам беспилотников, а также применению крылатых ракет намерены повысить в НАТО, сообщает 14 декабря Bloomberg. Важно противодействовать и гиперзвуковому оружию.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По данным замглавы Объединённого авиационного командования НАТО Джонни Стрингера, альянс изучает возможность улучшения работы систем ПВО и ПРО.

Отмечается, что беспилотники рассматриваются в НАТО как серьёзная проблема, в том числе учитывая их доступность для террористических организаций. Стрингер отметил, что обнаружить БПЛА сложно из-за небольшой высоты их полёта. Кроме того, дорого сбивать беспилотники.

По словам представителя НАТО, необходимо быть в состоянии отражать угрозы, а для этого нужно задействовать радиолокационное оборудование и системы раннего предупреждения.