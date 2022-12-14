Минск, 14 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Минск не изменит приоритеты внешней политики, главные из которых — укрепление суверенитета и развитие экономического потенциала. Об этом 14 декабря заявил новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник во время представления его в должности в МИД страны.

mfa. gov. by/ Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

По словам главы МИД Белоруссии, приоритеты внешней политики страны остаются неизменными. Основные приоритеты внешней политики Белоруссии — сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала, повышение благосостояния граждан.

Сергей Алейник также сообщил о необходимости продолжить работу по переориентации экспорта, выпавшего с западного и украинского рынков, на альтернативные рынки. Глава МИД подчеркнул, что санкции не должны сказываться на работе белорусских предприятий. МИД Белоруссии продолжит активное противодействие политическому, экономическому, информационному давлению со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссии нужно активнее работать над вступлением в ШОС.