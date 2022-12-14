Москва, 14 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Финляндия продолжает импортировать российский СПГ, но отказалась от трубопроводного голубого топлива из РФ, хотя в целом за возвращение России к роли основного поставщика газа в Европейский союз говорят все рациональные доводы — от географических до экономических. Кроме того, только РФ может поставлять в Европу значительные объемы газа по умеренной цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«За возвращение России как основного поставщика природного газа говорят все рациональные доводы: от географии до экономики, — констатировал он. — Трубопроводный транспорт газа — самый надежный и экологичный способ транспортировки, только Россия может поставлять значительные объемы газа в Европу и готова делать это по умеренной цене (цены, прописанные в долгосрочных газовых контрактах Газпрома за минувшее десятилетие, в среднем были в пять-семь раз ниже цен спотового рынка ЕС). Против только амбиции зависимых от США общеевропейских политиков уровня Еврокомиссии и Европарламента, уже пожертвовавших комфортом граждан стран — членов ЕС и допустивших прогрессирующую деиндустриализацию ведущих европейских экономик».

Именно поэтому, как пояснил Понкратов, все рациональные высказывания о необходимости возобновления энергетического партнерства с Россией звучат на уровне региональных и реже национальных политиков, но не из уст представителей наднациональных органов власти — Еврокомиссии и Европарламента.

Однако что же должно произойти, чтобы ЕС согласился снова сделать Россию ключевым поставщиком газа?

«Должны произойти две вещи, — отвечает Понкратов. — Во-первых, к власти в странах ЕС должны прийти политики, заботящиеся об интересах своих граждан и экономическом развитии, при этом обладающие достаточной политической волей и мужеством, чтобы, опираясь на зреющую поддержку своих народов, проводить независимую экономическую политику либо изменить общеевропейские политические институты и покончить с вассальной зависимостью от США. Во-вторых, необходимо глобальное переосмысление причин и динамики украинского кризиса, роли в этом США и стран НАТО. Есть еще вариант экстремально суровой зимы, когда лидеры ЕС встанут перед выбором: поставки российского газа либо геноцид народов Европы. Но даже в этом случае Россия будет выставлена не спасителем Европы, а крайне неуютным и непредсказуемым соседом, с которым лучше не искать партнерства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что без достаточного количества дешевого российского газа Европейский союз ждет очередная волна банкротств, которая прокатится по очень многим компаниям.