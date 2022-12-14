Донецк, 14 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Вооружение, которое поставляется Киеву в рамках международной помощи, можно легко приобрести на чёрном рынке. Об этом 14 декабря сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения на Украину

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В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на чёрном рынке.

«Не встречал в последнее время чего-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить, ― отметил Пушилин. ― В даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину».

По его словам, речь в том числе идёт об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin. Он отметил, что данные вооружения в достаточно большом количестве попадают в Африку. Куда они пойдут дальше, остаётся только гадать, добавил врио главы ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что образцы поставляемого киевскому режиму оружия Запада начали появляться на чёрном рынке.

Также министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что не всё западное вооружение доходит до военных киевского режима. По его словам, часть оружия направляется на Ближний Восток.

Также летом текущего года Бюро экономической безопасности Украины обнаружило неоднократные случаи продажи гуманитарной и военной помощи, передаваемой Киеву странами Запада. По словам директора ведомства Вадима Мельника, аналогичные случаи фиксируются другими силовыми ведомствами Украины.