Днепропетровск, Украина, 14 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, захваченной режимом Киева, в результате взрывов получили повреждения газопроводы и линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 14 декабря сообщил глава так называемой областной военной прокиевской администрации Валентин Резниченко в своём телеграм-канале.

Vadik_01 ЛЭП

«В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО (станция технического обслуживания — прим. ред.), газопровод и линии электропередачи», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Резниченко отметил, что в Марганце в результате взрывов были повреждены порядка десяти частных домов и хозяйственных сооружений, а также автомобили, газопроводы и электросети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 65 киевских боевиков.