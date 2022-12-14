Москва, 14 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что поставки вооружения ВСУ со стороны НАТО не прекратятся, пока не будут уничтожены пути снабжения, передает «Соловьев Live».

Council.gov.ru Родион Мирошник

По словам Родиона Мирошника, на поставку вооружений кардинально повлияет только уничтожение логистических потоков, которые сейчас идут через Западную Украину и через которые, к сожалению, поставляется вооружение в Донбасс. Кроме того, сообщается, что ВСУ постепенно сдают позиции на артемовском и соледарском направлениях.

Известно, что США отказались от передачи Украине ракет ATACMS, которые могли бы быть использованы для нанесения ударов по территории России на значительном удалении от линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке боевиками ВСУ диверсии в городе Сватово (ЛНР).