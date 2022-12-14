Донецк, 14 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В размере 1,3 триллиона рублей нанесён бандеровской Украиной ущерб ДНР с 2014 года, заявил 14 декабря и. о. главы республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Ссылаясь на представителя ДНР в Совете по правам человека Елену Шишкину, Пушилин в интервью РИА Новости заявил: «То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы».

При этом не учитывался ущерб, который понесла республика из-за разрушенных обстрелами ВСУ предприятий и инфраструктуры. Весь ущерб в республике фиксируют, так что «после победы разберёмся», добавил Пушилин.