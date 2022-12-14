Луганск, 14 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 65 киевских боевиков. Об этом 14 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, два танка, одну артиллерийскую установку и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 30 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).