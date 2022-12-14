Москва, 14 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Порядка 70 млн граждан России уже сдали свои биометрические данные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме.

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«Мы считаем, что порядка 70 млн наших граждан сдали свою биометрию, в основном, конечно, это банки», — заявил Шадаев.

Министр при этом констатировал ненадлежащие условия для сохранности таких данных и анонсировал законопроект об оборотных штрафах в 3% за утечки.

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В России 1 сентября 2022 года вступил в силу закон, согласно которому гражданам не смогут отказать в товарах и услугах, если они не хотят делиться персональными данными.