Анкара, 14 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Уже с Нового года туристы, отдыхающие в Турции, будут обязаны заплатить налог на проживание. Об этом сообщает телеканал NTV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

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Соответствующий циркуляр размещён в правительственном вестнике «Ресми газете». Уточняется, что размер сбора, взимаемого с 1 января 2023 года, составит 2%.

«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах», ― поясняется в материале.

Также под действие налога подпадают общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря. Исключения составят только ночлежки.

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При этом от сбора также будут освобождены студенты, проживающие в общежитиях, хостелах и лагерях. Не долен будут платить налог на проживание и дипломатический персонал иностранных государств в Турции.

Так, например, если человек зарегистрировался в отеле для проживания на семь ночей, однако покинул гостиницу на четыре дня раньше, то налог будет рассчитываться только за те дни, в течение которых он фактически ночевал в отеле, независимо от продолжительности пребывания, согласованной с клиентом при въезде на курорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в качестве эксперимента с мая 2018 года начали взимать курортный сбор за пользование курортной инфраструктурой в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В эксперимент также включен Крым, но курортный сбор на полуострове с туристов так и не начали взимать.