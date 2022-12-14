Донецк, 14 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на территории региона не планируют проводить мобилизацию. Об этом политический деятель сообщил в интервью РИА Новости 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Процесса мобилизации в Донецкой Народной Республике нет. Все подобные решения будут приниматься на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти», — заявил Пушилин.

Также врио главы ДНР добавил, что на данный момент нет решений о процессе мобилизации, такие вопросы даже не обсуждаются.

Как передает ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в ходе специальной военной операции от ВСУ необходимо освободить Одессу и Чернигов.