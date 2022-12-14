Берлин, 14 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала объектом критики пользователей Сети. Они усомнились в её умственных способностях после слов о том, что президент России Владимир Путин «хочет сломить украинцев».

Bündnis 90 Анналена Бербок

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«Она безнадёжно не в себе. Когда мы сможем избавиться от неё?» — задался вопросом один из пользователей Twitter.

Другой читатель согласился с мнением президента России Владимира Путина, который «думает, что она идиотка. Он прав».

Также Бербок обвинили в лицемерии: «Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт».

Ещё один комментатор посоветовал гражданам Германии помочь министру иностранных дел Бербок «думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения».

«Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине», — написал он.

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Напомним, 13 декабря в ходе выступления в Париже на международной конференции по Украине глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ЕС не допустит, чтобы «Путин сломил украинский народ», пообещав выделить Киеву ещё 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин использует холод в качестве оружия против Украины. Пользователи Сети высмеяли главу МИД ФРГ за такие слова, указав на абсурдность подобных заявлений.