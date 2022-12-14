Химки, Московская область, 14 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Третий подозреваемый по делу о пожаре в торговом центе (ТЦ) «Мега Химки» задержан. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека», — говорится в сообщении.

При этом двое других подозреваемых по этому делу — прораб и сварщик строительно-технической фирмы — были задержаны 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошёл пожар, общая площадь которого составила 17 тысяч квадратных метров.