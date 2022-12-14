Москва, 14 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Минцифры предлагает ввести штрафы до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

«Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах, там достаточно серьезные штрафы — до 3% от оборота предусмотрены в случае, если компания не обеспечила сохранность данных», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании президиума фракции КПРФ в Госдуме.

При этом, по его словам, смягчающим обстоятельством будет являться аттестация и сертификация компанией всей своей инфраструктуры, усиление мер безопасности.

Еще одно смягчающее обстоятельство — компенсация ущерба минимум 2/3 от числа граждан, чьи данные утекли.

Ранее говорилось о том, что законопроект будет готов к рассмотрению Госдумой и Совфедом в 2023 году.

В то же время в России может появиться фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечки их персональных данных из компаний. Возможность создания такого фонда обсуждает Минцифры с рядом крупных IT-компаний.

О необходимости признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и установить за них ответственность, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Сделать обязательной процедуру оценки всех IT-проектов на предмет наличия рисков утечки персональных данных предложил ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Читайте также: Госдума закрепит механизм отказа от сдачи биометрии

Споры вокруг наказания за утечку персональных данных разгорелись на фоне принятия в первом чтении Госдумой законопроекта о биометрических данных.