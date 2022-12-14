Красноярск, 14 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Наводчики киевских боевиков, которые причастны к гибели в Херсонской области 9 октября при обстреле ВСУ троих красноярских полицейских, были задержаны. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Отмечается, что в ходе церемонии, посвященной передаче государственных наград семьям погибших полицейских, начальник регионального главка МВД РФ Александр Речицкий «заявил о задержании лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области 9 октября», в результате чего погибли трое красноярских полицейских.

Также указывается, что был задержан передавший киевским нацистам координаты расположения российских военных и полиции 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов.

Кроме того, уточняется, что также был задержан 18-летний Ларион Лаврив, который скрывался в Краснодарском крае и после задержания был доставлен в Херсонскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 30 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).