Луганск, 14 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Число несчастных случаев в подразделениях ВСУ в зоне боевых действий из-за поставки некачественных боеприпасов к артиллерийским системам увеличилось. Об этом 14 декабря ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Марочко заявил, что из-за поставки в зону боевых действий некачественных снарядов и боеприпасов полукустарного производства в рядах ВСУ увеличилось число несчастных случаев. Сообщается о поставках 122-мм и 152-мм снарядов, которые хранились с явными нарушениями. Офицер Народной милиции ЛНР также сообщил о поставках небольших партий новых снарядов с некачественной обработкой.

По словам офицера, 120-мм мины в 30% случаев не срабатывают или же происходит подрыв мины, из-за чего личный состав расчета погибает, получает ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что идёт активное стягивание украинскими боевиками на запорожское направление реактивных систем залпового огня.

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