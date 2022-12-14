Минск, 14 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Белоруссии нужно активнее работать над вступлением в ШОС, заявил 14 декабря премьер-министр республики Роман Головченко.

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Представляя нового министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника, чиновник обратил внимание на то, что отношения с Россией находятся у Минска «в фокусе особого внимания».

По его словам, важнейшим направлением внешней политики Минска выступает интеграционная тематика с главным партнёром Белоруссии — Россией, а также с СНГ, ЕАЭС, ШОС и другими интеграционными образованиями.

Нужно продолжать отстаивать в отношениях с этими субъектами интересы Белоруссии, при этом как можно сильнее «активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты». Белорусский чиновник пояснил, что прежде всего речь идёт о ШОС.

Напомним, Белоруссия является страной — наблюдателем в ШОС. В середине сентября в ШОС было объявлено о начале процедуры по предоставлению Белоруссии полноправного членства в организации.

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