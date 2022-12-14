Москва, 14 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, которым действующий закон о Счётной палате приводится в соответствие с Конституцией Российской Федерации и уточняются полномочия палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

(сс) Wonder37 Счетная палата РФ

Ранее сообщалось, что Совфед освободил от должности главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который перешел на работу в «Яндекс». Пока пост главы палаты никто не занял.

«В соответствие с Конституцией полномочия по утверждению председателя Счётной палаты переданы Совету Федерации и в новой редакции закона о Счётной палате отражены те изменения, которые были приняты в Конституции, и в целом закрепляются и расширяются полномочия, значение Счётной палаты в нашей совместной работе», — сказала в ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, согласно одобренному закону, в частности, руководство Счётной палаты и аудиторы обязаны соблюдать кодекс этики, который утверждает коллегия палаты. Также из перечня видов аудита исключается стратегический аудит и вводится новый вид аудита — аудит соответствия, применяемый для оценки соответствия предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Кроме того, Счётная палата наделяются функциями по осуществлению экспертизы проектов международных договоров Российской Федерации, а также проектов государственных программ.