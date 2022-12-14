Воронеж, 14 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. При столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным источника, авария произошла 14 декабря в 5 утра на 235-м км трассы Павловск — Белгород, у села Шапошниковка. Автобус с белгородскими номерами, рейс Луганск — Белгород, столкнулся с КамАЗом. В автобусе находились два водителя и 29 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали восемь пассажиров, детей среди них нет. Всех пострадавших доставили в Россошанскую районную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Невском районе Санкт-Петербурга продолжаются ремонтные работы на трубопроводе, из-за дефекта на котором оказались отключены от теплоснабжения порядка 150 многоквартирных домов и социальных объектов.

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