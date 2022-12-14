Москва, 14 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В то время как власти РФ согласовывают ответные меры на западную политику потолка цен на российские энергоресурсы, ЕС ждет очередная волна банкротств, которая прокатится по очень многим европейским компаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

ЕС

«ЕС без энергоресурсов из России не получит ни эффективного роста промпроизводства, ни конкурентоспособности в химической и пищевой отраслях, — сказал Тимофеев. — Дешевый газ в ЕС может идти только по трубе из РФ, и самый лучший вариант — это запуск «Северного потока — 2». Очевидно, что с нового года по ЕС может прокатиться новая волна банкротств многих компаний, так или иначе связанных с потреблением газа. Правительства стран — членов ЕС понимают, что энергоносители — вопрос национальной безопасности. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 миллионов рабочих мест. Это уже не те цифры, которыми можно пожертвовать ради политических приоритетов. Уровень промышленной инфляции в той же Германии — 45,8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз так и не смог согласовать механизма ограничения колебаний цен на газ.