Донецк, 14 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 30 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР была выпущена в общей сложности 121 единица различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялась артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны: Донецк (Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в ДНР.