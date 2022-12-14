Вашингтон, 14 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, отметившись на 25-й секунде игры с «Чикаго Блэкхокс», забросил свою 798-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

Таким образом, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб на первых минутах матча. На первой минуте российскому хоккеисту удалось забить 12-й раз в карьере.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить 94 шайбы, чтобы достичь результата лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки.