Вашингтон, 14 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Власти США подталкивают главу режима Киева Владимира Зеленского на территориальные уступки на возможных переговорах с Россией. Такое мнение 13 декабря высказал обозреватель издания The American Conservative Тед Снайдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению обозревателя, несмотря на постоянные заявления главы американского Госдепа Энтони Блинкена — «ничего об Украине без Украины», фактически власти США «явно демонстрируют смену стратегии», в которой, как он считает, «было три постепенно нарастающих сдвига».

При этом Снайдер уточнил, что первоначально администрация президента США Джо Байдена стала подталкивать киевский режим к переговорам с Москвой, потом начала предлагать главе режима Киева идти на компромисс, а потом Зеленский получил «настоящий сюрприз», когда американские власти заявили, что слова о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон уже в течение ближайшей недели может объявить об отправке Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.