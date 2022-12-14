Москва, 14 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии. В России, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», продолжает развиваться и онкологическая служба. В 2022 году на 100% мероприятия федерального проекта по оснащению оборудованием выполнили Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха, Ставропольский край, Тамбовская область.

Минздрав РФ Михаил Мурашко и Сергей Собянин открыли крупнейший в столице онкодиспансер

Главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова (МКНЦ), профессор Игорь Хатьков в ходе в научно-практической конференции, которая проводится в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», высоко оценил уровень работы специалистов онкологической службы Якутска.

В начале декабря 2022 года ведущие специалисты МКНЦ провели хирургическое лечение онкологических больных в Якутске. Игорь Хатьков принял пациента, которому пришлось сделать гемиколэктомию — удаление правой ободочной кишки. Работали специалисты с применением высокотехнологичного оборудования, его бригада врачей привезла из Москвы. Видеоэндоскопическое оборудование экспертного класса будет представлено в новом республиканском онкологическом центре Якутии. Поэтому для местных медиков возможность поработать под руководством выдающегося хирурга — большой профессиональный опыт.

«Проведено три вида операций. Операции очень сложные. Случаи со сложной анатомией и сосудистой архитектоникой подобраны специально под специалистов. В первую очередь приезд хирургов дает нашим специалистам большой опыт. Мы смотрим за каждым движением, запоминаем, отмечаем для себя что-то новое. Берем в работу все комментарии», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Якутского республиканского онкологического диспансера Владимир Лезнев.

Операцию по удалению верхней доли легкого со злокачественной опухолью провели 72-летнему пациенту под руководством заведующего отделом торакоабдоминальной хирургии центра имени А. С. Логинова Арифа Аллахвердиева. Хирургическое вмешательство удалось выполнить с минимальными разрезами.

«В легочной хирургии стандартными трендами являются малоинвазивные оперативные вмешательства. Операции проходят без больших разрезов. Это позволяет пациенту реабилитироваться и вернуться к нормальному образу жизни достаточно быстро. Удалили окружающую клетчатку с лимфатическими узлами, где могут образовываться метастазы рака легкого. Проделали операцию через три-четыре небольших кожных разреза от пяти миллиметров до одного сантиметра с помощью специального инструментария. Современная аппаратура позволяет добиться практически идеальной визуализации, многократного увеличения, четкости изображения. Все инструменты в республиканском диспансере позволяют выполнять оперативные вмешательства с минимальной кровопотерей», — поделился хирург.

Нацпроект «Здравоохранение» помог существенно модернизировать материально-техническую базу медучреждений Ставропольского края. Одним из них стало радиотерапевтическое отделение Пятигорского межрайонный онкологический диспансер. Полученное высокотехнологичное оборудование позволяет проводить на самом современном уровне лечение пациентов в том числе с помощью внутриполостной гамма-терапии, дистанционной лучевой терапии, рентгенотерапии. Инновационный оборудование имеет несколько режимов работы, что позволяет специалистам онкологического диспансера применять самые современные методы облучения злокачественных опухолей различной локализации в соответствии с мировыми стандартами.

Блок дистанционной лучевой терапии теперь оснащен новейшим медицинским линейным ускорителем укомплектованным системой планирования облучения пациентов и информационно-управляющей системой. Блок контактной радиотерапии оснастили брахитерапевтическим аппаратом с полным набором аппликаторов и аксессуаров для клинического использования, системой независимого радиационного контроля, набором средств клинической дозиметрии, а также системой планирования процесса облучения. Его система позиционирования источника и система контроля точности в настоящее время является наиболее совершенной в мире.

Для кабинета близкофокусной рентгентерапии был закуплен рентген- аппарат, предназначенный для проведения лечения статическим облучением (близкофокусная рентгентерапия) опухолей кожи.

«С появлением нового оборудования в арсенале нашей радиотерапевтической службы у жителей Кавказских Минеральных Вод и близлежащих районов Ставропольского края теперь нет необходимости ехать за назначенными им процедурами в Ставрополь или федеральные медицинские центры. Теперь они могут получать получать весь спектр необходимых радиотерапевтических процедур в условиях Пятигорского межрайонного онкологического диспансера», — отметила главный врач медучреждения Наталья Лапина.

Цитата ulgov.ru В Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице новый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в Зюзино.

Михаил Мурашко отметил, что централизация онкологической помощи приближает её к месту пребывания пациента.

«Это в конечном итоге приводит к эффективности лечения, выявлению на ранних стадиях. Уже на 4,5% снизилась смертность пациентов со злокачественными новообразованиями. Главное помнить, что своевременно прохождение диспансеризации поможет выявить заболевание на 1, 2-й стадиях, быстро и эффективно вылечить его», — сказал министр здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.

Масштабная коммуникационная кампания повысит уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.