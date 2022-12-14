Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Двое трудовых мигрантов из Таджикистана при невыясненных обстоятельствах упали в шахту лифта строящегося дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга с высоты 13-го этажа и погибли на месте.

Шахта лифта

Как сообщает «78.ru» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сообщение об инциденте поступило в оперативные службы во вторник, 13 декабря, около 18 часов. Прибывшие полицейские обнаружили на месте тела двух граждан Таджикистана в возрасте 25 и 29 лет.

Момента падения никто не видел, поэтому причины и обстоятельства случившегося предстоит установить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.