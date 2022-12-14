Вашингтон, 14 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Более трёх десятков технологических компаний Китая могут оказаться под американскими санкциями, сообщает 14 декабря Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По данным источников агентства, санкции будут введены Вашингтоном в ближайшие дни. В чёрный список попадёт крупнейший китайский производитель микросхем памяти YMTC.

В результате подсанкционные компании не смогут покупать в США полупроводники и оборудование для микросхем. Исключение составят ситуации, когда американский поставщик заручится специальным разрешением минторга.

Напомним, американский минторг в октябре ввёл ограничения в отношении 28 технологических компаний из Китая на доступ к произведённым по технологиям США полупроводниковым микросхемам.

YMTC уже находится в списке непроверенных импортёров американской продукции (Unverified List). Добавленные в этот список компании должны в течение двух месяцев подтвердить, что их деятельность не угрожает нацбезопасности США.