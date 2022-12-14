Москва, 14 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Законопроект о сокращении в шесть раз сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступивших в государственные и муниципальные органы власти по вопросам специальной военной операции, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Сроки рассмотрения таких обращений предлагается сократить с тридцати до пяти дней.

«Многие россияне, которым приходилось писать в органы власти, хорошо знают, как долго приходится ждать ответа, а после начала частичной мобилизации в некоторых кабинетах власти с этим началась полная вакханалия», — считает Миронов.

По его убеждению, принимать меры для решения проблем граждан надо максимально быстро, но чиновники не торопятся и на подготовку самого простого ответа тратят целый месяц, ссылаясь на нормы законов.