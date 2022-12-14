Ярославль, 14 декабря, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ярославский губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области». Об этом сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Ярославской области Правительство Ярославской области

Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования.

«Комплексная модернизация транспорта проводится для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания, — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. — Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы».

Как уточнили в департаменте транспорта, учреждение будет выбирать перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов и применять штрафы в случае нарушений. Кроме того, оно займется контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов. Учредителем «Организатора перевозок Ярославской области» выступает департамент транспорта.