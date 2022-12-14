В Ярославской области будет создан единый оператор пассажирских перевозок
Ярославль, 14 декабря, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ярославский губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области». Об этом сообщили в правительстве региона.
Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования.
«Комплексная модернизация транспорта проводится для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания, — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. — Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы».
Как уточнили в департаменте транспорта, учреждение будет выбирать перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов и применять штрафы в случае нарушений. Кроме того, оно займется контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов. Учредителем «Организатора перевозок Ярославской области» выступает департамент транспорта.