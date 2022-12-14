Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Невском районе на востоке Петербурга продолжаются ремонтные работы на трубопроводе, из-за дефекта на котором оказались отключены от теплоснабжения порядка 150 многоквартирных домов и социальных объектов. Напомним, дефект был выявлен у дома 26 по улице Дыбенко

vk.com/nevnews Устранение последствий аварии в Невском районе Петербурга

«Произведён демонтаж более восьми метров ненадежного трубопровода, организовываются сварочные работы», — сообщили утром 14 декабря в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Там уточнили, что горячее водоснабжение на период работ обеспечивается полностью, а отопление — «по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий».

Между тем, авария затронула не только Невский, но и соседний Красногвардейский район, связанные общими тепловыми коммуникациями. Накануне вечером руководители районной администрации и жилищного агентства приезжали по адресам, где отключено отопление и горячее водоснабжение.

В социальных сетях петербуржцы сообщают об остывших батареях и перебоях с горячей водой, вызванных аварией в Невском районе.