Тегеран, 14 декабря, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Дальнейшее стратегическое партнёрство с Ираном — в интересах Китая, сообщил 14 декабря вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа в Тегеране, сообщает пресс-служба китайского правительства.

Mohammad Sadegh Nikgostar Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве. 2021

Об этом китайский гость заявил иранскому президенту Ибрахиму Раиси, отметив, что Пекин рассматривает взаимодействие с Тегераном прежде всего «со стратегической точки зрения».

Ху Чуньхуа подчеркнул, что Пекин настроен «развивать всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Ираном» и что эта решимость «непоколебима».

Он также сказал, что «в противодействии внешнему вмешательству» власти Китая «твёрдо поддерживают» Иран, как и в защите национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства республики.

Напомним, визит китайского высокопоставленного лица в Иран прошёл на фоне обострения противостояния Тегерана и Запада, поводом к которому послужили беспорядки, продолжающиеся в Иране с середины сентября.