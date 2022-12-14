Вашингтон, 14 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Уже в течение ближайшей недели может объявить об отправке Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Вашингтон. Об этом 13 декабря сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Zachi Evenor ЗРК Patriot

«Администрация [президента США Джо] Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чём может быть объявлено уже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным источников, такое решение должен одобрить глава американского минобороны Ллойд Остин и затем оно будет отправлено на подпись к Байдену.

Кроме того, уточняется, что названные американские ЗРК будут направлены Киеву спустя несколько дней после вышеуказанных действий, при этом боевики ВСУ пройдут подготовку для использования Patriot на базе в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря американский президент Джо Байден заявил, что США не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию и хотят ограничиться лишь материальной поддержкой Киева.