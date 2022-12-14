Астана, 14 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Возможности проведения компаниями из Казахстана переговоров с партнёрами из ФРГ о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте не исключил глава казахского минэнерго Болат Акчулаков. Он заявил об этом журналистам 14 декабря перед заседанием правительства республики.

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«В силу того, что есть ограничение по поставкам российской нефти, конечно, европейские компании и потребители обращаются с таким вопросом, это один из вариантов», — сказал он в ответ на вопрос о том, ведутся ли переговоры между Казахстаном и Германией по поводу поставок нефти на НПЗ в Шведте.

При этом Акчулаков уточнил, что такие переговоры не ведёт министерство энергетики Казахстана, так как такие поставки являются коммерческими.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране с начала года администрация главы республики получила 1,5 миллиона обращений от граждан, так как они больше нигде не находят отклика.