Сватово, ЛНР, 14 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Диверсии в городе Сватово (ЛНР) готовят боевики ВСУ, заявил 14 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, по данным разведки, ВСУ получили от украинских спецслужб задание провести в районе Сватово диверсию. Таким образом Киев пытается компенсировать длительную непродуктивную деятельность своей армии на этом направлении.

«Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки», — заявил Марочко в интервью ТАСС.

По словам эксперта, в подготовке диверсии принимают участие и американские спецслужбы.

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Напомним, на фоне отсутствия военных успехов в районе Сватово ВСУ ежедневно обстреливают Сватовский район, то есть мирных жителей.