Вашингтон, 14 декабря, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США может быть повышена на 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания, которое будет завершено 14 декабря. Об этом 13 декабря сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Dan Smith Федеральная резервная система

Отмечается, что, по мнению экспертов, ФРС сообщит, что цикл ужесточения американской денежно-кредитной политики не завершён и в начале 2023 года будут проведены новые повышения ключевой ставки.

Также указывается, что аналитики ожидают, что, вероятно, руководство Центробанка США даст понять, что его ключевая ставка будет долго удерживаться на высоком уровне.

«Они скажут, что пока не время расслабляться. Мы раз за разом наблюдаем, что люди слишком оптимистично оценивают меры, которые потребуются для снижения инфляции», — заявила изданию экс-сотрудница ФРС и минфина США Кэрен Дайнан.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает, что цены в США вернутся в норму к концу 2023 года.