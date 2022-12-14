Страсбург, Франция, 14 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. На фоне коррупционного скандала («Катар-гейта») и ареста замглавы Европейского парламента Евы Кайли десять офисов ЕП в городе Страсбурге (Франция) опечатаны, пишет газета Politico.

Guilhem Vellut Европейский парламент

По данным издания, в частности, опечатан и закрыт офис Пьетро Бартоло — помощника евродепутата из Италии. Эти меры приняты в рамках расследования коррупционного дела: ряд депутатов ЕП подозревают в получении взяток.

По данным следствия, ряд депутатов ЕП за взятки оказывал влияние на решения парламента в преддверии подготовки нынешнего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, 12 декабря председатель ЕП Роберта Метсола объявила о начале внутреннего расследования по обвинению депутатов в коррупции. Она заявила также, что будет усилен контроль за связями депутатов с другими странами и иностранными гражданами.