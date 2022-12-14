Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Реплика картины Бэнкси «Венера» пострадала от действий двух активисток движения против косметики на выставке в городе Санкт-Петербурге. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба организаторов выставки.

David Singleton Бэнкси. Девочка с воздушным шаром (копия)

Инцидент произошёл на выставке-инсталляции «Найти Бэнкси», которая включает реплики более 150 работ самого известного в мире уличного художника. Уточняется, что две девушки подошли к реплике картины Бэнкси «Венера» и, выкрикивая «Стоп косметика!», вытащили из сумок банки с жидким кремом для лица, открыли их и облили картину.

Отмечается, что поборницы естественной красоты выбрали в качестве «жертвы» реплику картины, где Венера любуется собой после пластической операции. В результате демарша активисток пострадала рама картины и холст, так как он не был защищён стеклом. Организаторы выставки отметили, что с активистками достигнута предварительная договорённость о компенсации ущерба после того, как специалисты проведут его оценку.

Как указали организаторы выставки, в случае отказа возместить ущерб они намерены дать делу ход и не оставлять акт вандализма безнаказанным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении экоактивисток на картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Подобные инциденты происходили и ранее в разных картинных галереях мира, но картины во всех случаях спасало защитное стекло.