Барнаул, 14 декабря, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Культура», обновили десятки сельских культурных объектов. Это особенно важно для региона, почти половина жителей которого проживает в сельской местности. Новые центры притяжения способны сделать культурную жизнь сельчан ещё более насыщенной.

Министерство культуры Кинозал

Так, на родине Роберта Рождественского в начале декабря 2022 года открыли обновленный Косихинский Дом культуры. В Косихе уже построен Мемориальный музей Роберта Рождественского, действует мемориальная библиотека имени поэта. Старый дом культуры плохо вписывался в этот культурный ансамбль, но теперь приобрел новое качество и новые возможности.

Общая площадь здания ДК небольшая — около тысячи квадратных метров, поэтому максимально эффективно используются все помещения. Так, в сельском Доме культуры появилась своя студия звукозаписи, две гримерные и душевая для гастролирующих артистов. Зал хореографии после ремонта отвечает всем необходимым требованиям, в зрительном зале установлено новое оборудование, одежда сцены и кресла.

«В этом здании — все новое! Установлена новая вентиляция, пожарная и охранная сигнализации, отопительная система, утеплены стены. Появились гримерные и душевые для артистов и своя студия звукозаписи. Зрительный зал оборудован новыми удобными креслами, современным световым и звуковым оборудование, пошита одежда сцены. В обновленном Доме культуры даже оборудовано помещение под будущий кинозал. Сейчас мы его используем как малый зал. Большая работа проведена работа по благоустройству территории. Проведено освещение, установлены скамейки. Появилась еще одна уютная площадка для прогулок. Жители уже называют ДК — наш Косихинский Дворец культуры», — пояснил глава Косихинского района Константин Татарников.

Правительство Алтайского края Косихинский дом культуры

В Камне-на-Оби после капитального ремонта открыли детскую школу искусств (ДШИ). В 2022 году учреждению исполнилось 65 лет. На федеральные средства в ДШИ провели ремонт кровли, систем водо-и электроснабжения, пожарной сигнализации, работы по замене пола, окон, дверей, отделочные работы. У воспитанников и преподавателей школы появились уютные кабинеты для занятий, обновлен хореографический зал, оборудована даже своя студия звукозаписи.

По направлениям хореографическое, музыкальное, художественное и театральное искусство в ДШИ обучается более 700 детей.

«Наша школа — одна из старейших в крае. Нам посчастливилось попасть в нацпроект «Культура» и сегодня мы получили красивый, светлый и современный дом. В национальном проекте «Культура» мы участвуем уже во второй раз. В 2020 году для школы приобретены новые музыкальные инструменты — два пианино, рояль, скрипка и методическая литература. Уверена, что после ремонта наша школа будет еще больше востребована у жителей нашего города», — считает директор ДШИ Елена Рутковская.

В Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки средства федерального бюджета приобретено экспозиционно-выставочное, мультимедийное и компьютерное оборудование, оргтехника и даже акустическая система для проведения экскурсий — радиогид.

Так, благодаря участию в нацпроекте сотрудникам музея удалось создать новую экспозицию в историческом отделе музея «Уездный город Бийск конца XIX начало XX вв.». В новых витринах и стеллажах представлено несколько десятков экспонатов. В экспозиционном зале «Древняя история Алтая» и в музее Чуйского тракта появились сенсорные киоски и интерактивные панели. Это позволило увеличить объем демонстрации фондового материала для посетителей, а также сделать музейные мероприятия более информативными, яркими, современными. Приобретение акустической системы для проведения экскурсий — радиогидов повысило качество проводимых экскурсий, особенно уличных. Радиогид позволяет охватить больший спектр посетителей: он предназначен для проведения экскурсий для слабослышащих людей, а также для больших групп, которые свободно перемещаются по музею, при этом слышат экскурсовода из любого зала.

Также на федеральные средства закуплены современные персональные компьютеры и другая техника, позволяющая сотрудникам музея полноценно заниматься фондовой, научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельностью.

«Благодаря участию в новом направлении нацпроекта «Культура» Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, получил не только колоссальную техническую поддержку, но и творческий импульс для реализации интересных идей, экспозиционных проектов и готов к новым открытиям», — отметила директор музея ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура», концу 2024 года в России будет реконструировано, капитально отремонтировано 989 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.

Также к 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев.

Помимо этого, к концу 2024 года в РФ будет создано 453 мультимедиа-гида (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно). Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.

На территории Алтайского края в 2021 и 2022 годах удалось модернизировать порядка 50 объектов культуры. Обновленные дома культуры открылись в Родинском, Топчихинском, Бийском, Завьяловском районах Алтайского края.

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