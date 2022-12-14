Москва, 14 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. По итогам применения авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У в зоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине он будет модернизирован. Об этом 14 декабря рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM А-50У

«Самолёты А-50У активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. По итогам применения авиационных комплексов военное ведомство заказало их дальнейшую модернизацию», — приводит его слова ТАСС.

При этом отмечается, что у агентства нет официального подтверждения такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что Россия наращивает выпуск самых мощных средств поражения, включая основанные на новых принципах, в условиях угрозы со стороны коллективного Запада.