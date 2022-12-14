Москва, 14 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения разведывательных беспилотников киевских боевиков расчётом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа обнародовало 14 декабря Минобороны России.

Минобороны России Боевая работа расчетов ЗРК «Тор-М2У»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт ЗРК выходит на ударную позицию, с помощью радиолокационной станции кругового обзора выявляет движущиеся вражеские беспилотники и производит по ним пуски ракет.

«Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» ЗВО уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после стрельбы расчёт ЗРК убедился в поражении целей и сменил свою огневую позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что из-за недостатка военного транспорта боевики ВСУ стали чаще использовать гражданские транспортные средства.